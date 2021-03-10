"Ювентус" в овертаймі обіграв "Порту", але вилетів з ЛЧ
Туринський "Ювентус" у матчі обіграв португальську "Порту" 3:2, але за сумою двох матчів вилетів з Ліги чемпіонів. Доля матчу вирішувалася в овертаймі, а португальці з початку другого тайму грали в меншості.
Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.
"Порту" підходив до матчу з мінімальною перевагою - перший поєдинок завершився 2:1 на користь португальців. Але вже на 19-й хвилині "Порту" отримав ще більшу перевагу. Захисник "Юве" Деміраль сфолив на Таремі у штрафному, а Олівейра впевнено переграв Щесни з одинадцяти метрів - 0:1.
#JuveFCP #UCL— @7DN26_ Follow me (@BASSAM0034) March 9, 2021
Juventus 0 × 1 Porto GOAL Sergio Oliveira HD
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to never miss any goal Follow @7DN26_ pic.twitter.com/QcmoMKhy99
Перший тайм так і завершився, але вже на старті другої 45-хвилинки "Ювентусу" все ж таки вдалося відігратися. На 49-й хвилині Роналду скинув у штрафному м'яч під удар К'єзі, а той в один дотик відправив круглий у дальню "дев'ять" - 1:1.
WHAT A GOAL BY CHIESA! RONALDO ASSIST. COMEBACK IS ON #UCL pic.twitter.com/h7XMWQNr0F— ً (@Asensii20) March 9, 2021
Через 5 хвилин Таремі, що зрабови пенальті для "Порту", залишив партнерів у меншості - отримав другу жовту картку за удар після свистка. І вже через пару хвилин "Юве" був близький до того, щоб зрівняти рахунок за сумою двох матчів. К'єза вже обіграв воротаря "Порту", але пробити як слід не зумів. Португальський клуб виручив Пепе, який значно завадив італійцеві оформити дубль. Але все ж К'єза дубль на свій рахунок записав. Куадрадо подав з флангу, а італієць метрів з п'яти головою вколотив м'яч у сітку - 2:1.
Chiesa's second goal , fine assist from Cuadrado! #JuvePorto pic.twitter.com/5WMSn799li— La Juventus IN VANTAGGIO !! (@Kulusevski_SZN) March 9, 2021
Під кінець основного часу туринці пішли на штурм. Вже у компенсований час забив Мората, але гол відмінили через офсайд. А через пару хвилин у поперечину засадив Куардадо. Але все ж основний час завершився внічию по сумі двох матчів.
В овертаймі "Ювентус" більше часу атакував, але на 115-й хвилині відзначився "Порту". Олівейра низом пробив зі штрафного, до чого не був готовий Щесни - 2:2.
Sergio Oliveira, what a hit. pic.twitter.com/eZONi4k8yT— DeShaun (@DamnStraightFam) March 9, 2021
Тепер "Юве" потрібно було забивати двічі. Один гол італійці відіграли. Після кутового забив Рабіо - 3:2.
Rabiot goal #JuvePorto #UCLpic.twitter.com/hWrXm3ek0c— Juve Canal (@juvecanal2) March 9, 2021
Але на більше "Ювентус" не вистачило. Перемога, яка не дозволила італійцям пройти далі.
Нагадаємо, першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів стала дортмундська "Боруссія". Німці зіграли внічию у другому матчі з "Севільєю", але в першому матчі здобули мінімальну перемогу.