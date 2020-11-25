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УЄФА зарахував збірній України технічну поразку у матчі проти Швейцарії

Новость на русском → Ньйон, Середа 25 листопада 2020 18:07
УЄФА зарахував збірній України технічну поразку у матчі проти Швейцарії Фото: Україна - Швейцарія (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Вера Олейник

Апеляційний орган УЄФА виніс рішення щодо скасованого матчу шостого туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України. Команді Андрія Шевченка зарахували технічну поразку.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Комітет організації розглянув доводи сторін і не прийняв аргументи України.

Матч останнього туру не відбувся через рішення медичних органів Люцерна відправити українську збірну на карантин після кількох позитивних тестів на коронавірус. Хоча команда Андрія Шевченка була готова зіграти, бо мала в складі понад 13 футболістів з негативним результатом.

Українська сторона сподівалася вирішити долю протистояння на полі, але не встигала зібрати нову команду, щоб провести зустріч на наступний день.

Після прильоту до Києва всі тести делегації на коронавірус дали негативний результат, в тому числі двох гравців, які в Люцерні отримали позитивний результат.

Результат гри мав надзвичайно важливе турнірне значення. Перед заключним туром "синьо-жовті" випереджали суперника на три очки, і програш означав зниження в класі.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував ситуацію навколо скасованого матчу заключного туру Ліги Націй проти Швейцарії. Наставник вважає, що долю гри слід вирішити на футбольному полі.

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