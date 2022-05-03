Збірна України дізналася час початку матчів Ліги націй

УЄФА визначив час початку поєдинків у групі B1 Ліги націй, де збірна України змагатиметься за підвищення в класі з командами Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Новий розіграш Ліги націй розпочнеться для збірної України 8 червня. "Синьо-жовті" в Дубліні зіграють проти ірландців. Цей матч призначений на 21:45. Натомість домашні поєдинки проти збірних Вірменії та тієї ж Ірландії українці зіграють у Польщі. Календар матчів збірної України у групі В1 Ліги націй 2022/23: 08.06.2022 Ірландія – Україна – 21:45 11.06.2022 Україна – Вірменія – 16:00 14.06.2022 Україна – Ірландія – 21:45 21.09.2022 Шотландія – Україна – 21:45 24.09.2022 Вірменія – Україна – 16:00 27.09.2022 Україна – Шотландія – 21:45 Відзначимо, що переможець квартету підніметься в дивізіон A Ліги націй на наступний сезон. Натомість аутсайдер групи вилетить до дивізіону C. Наразі збірна України проводить тренувальний збір у Словенії. Команда Олександра Петракова веде підготовку до плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Матч проти збірної Шотландії відбудеться 1 червня.