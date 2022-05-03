Збірна України дізналася час початку матчів Ліги націй
УЄФА визначив час початку поєдинків у групі B1 Ліги націй, де збірна України змагатиметься за підвищення в класі з командами Шотландії, Ірландії та Вірменії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Новий розіграш Ліги націй розпочнеться для збірної України 8 червня. "Синьо-жовті" в Дубліні зіграють проти ірландців. Цей матч призначений на 21:45. Натомість домашні поєдинки проти збірних Вірменії та тієї ж Ірландії українці зіграють у Польщі.
Календар матчів збірної України у групі В1 Ліги націй 2022/23:
08.06.2022
- Ірландія – Україна – 21:45
11.06.2022
- Україна – Вірменія – 16:00
14.06.2022
- Україна – Ірландія – 21:45
21.09.2022
- Шотландія – Україна – 21:45
24.09.2022
- Вірменія – Україна – 16:00
27.09.2022
- Україна – Шотландія – 21:45
Відзначимо, що переможець квартету підніметься в дивізіон A Ліги націй на наступний сезон. Натомість аутсайдер групи вилетить до дивізіону C.
Наразі збірна України проводить тренувальний збір у Словенії. Команда Олександра Петракова веде підготовку до плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Матч проти збірної Шотландії відбудеться 1 червня.
Нагадаємо, що УЄФА продовжив дискваліфікацію збірної Росії та російських клубів.
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