Росію і Білорусь відсторонили від баскетбольного ЧС-2023 та інших змагань
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) вигнала Росію і Білорусь із найбільших інтернаціональних змагань за повномасштабне вторгнення до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІБА.
Керівна баскетбольна організація доповнила перелік санкцій для РФ і її союзниці – Білорусі. ФІБА заборонила обом країнам проводити змагання під егідою федерації та зняла російські та білоруські команди з низки змагань.
Збірні Росії та Білорусі офіційно відсторонені від:
- кваліфікації до чемпіонату світу-2023 серед чоловіків;
- жіночого ЧС-2022 у категорії U-17;
- жіночого Мундіалю-2022.
Окрім того, ФІБА вирішила поширити всі обмеження і на баскетбол 3x3. Окремо організація запланувала санкції в європейських турнірах. Рішення очікують у найближчі дні.
У березні баскетбольна Євроліга вигнала російські команди зі змагань. Функціонери постановили виключити "Зеніт", ЦСКА та УНІКС з Євроліги, а краснодарську "Локомотив-Кубань" – із Єврокубка. Результати всіх матчів за участю російських команд анулювали.
До слова, МОК не допустив Росію і Білорусь до тендеру з купівлі телеправ на Олімпійські ігри.
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