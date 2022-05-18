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Росію і Білорусь відсторонили від баскетбольного ЧС-2023 та інших змагань

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Швейцарія, Середа 18 травня 2022 16:58
Росію і Білорусь відсторонили від баскетбольного ЧС-2023 та інших змагань Фото: Спортивна ізоляція Росії триватиме (russiabasket.ru)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) вигнала Росію і Білорусь із найбільших інтернаціональних змагань за повномасштабне вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІБА.

Керівна баскетбольна організація доповнила перелік санкцій для РФ і її союзниці – Білорусі. ФІБА заборонила обом країнам проводити змагання під егідою федерації та зняла російські та білоруські команди з низки змагань.

Збірні Росії та Білорусі офіційно відсторонені від:

  • кваліфікації до чемпіонату світу-2023 серед чоловіків;
  • жіночого ЧС-2022 у категорії U-17;
  • жіночого Мундіалю-2022.

Окрім того, ФІБА вирішила поширити всі обмеження і на баскетбол 3x3. Окремо організація запланувала санкції в європейських турнірах. Рішення очікують у найближчі дні.

У березні баскетбольна Євроліга вигнала російські команди зі змагань. Функціонери постановили виключити "Зеніт", ЦСКА та УНІКС з Євроліги, а краснодарську "Локомотив-Кубань" – із Єврокубка. Результати всіх матчів за участю російських команд анулювали.

До слова, МОК не допустив Росію і Білорусь до тендеру з купівлі телеправ на Олімпійські ігри.

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