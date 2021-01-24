Зима не відступає: тиждень почнеться зі снігопадів

З понеділка, 25 січня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують снігопади і дощі.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Погода 25 січня

Так, у понеділок на заході України очікуються значні снігопади. У східних областях буде хмарно і без опадів. На решті території країни прогнозується мокрий сніг і дощ.

У західних областях температура повітря вночі очікується -1 +1, а вдень -1 +4. У центральних областях стовпчики термометрів вночі покажуть +2 +4, вдень +2 +7. На півдні країни температура повітря вночі опуститься до +2 +5, а вдень прогріється до +6 +9. У північних областях температура повітря вночі в межах +1 +4, а вдень + 3 +7. На сході вночі +1 +4, а вдень +4 +7.

У Києві прогнозуються дощі. Температура повітря вночі +2 +4, а вдень +4 +6.

Погода 26 січня

У вівторок в Україні похолоднішає, але не суттєво. У західних, північних та центральних областях буде дощ зі снігом, а в південних і східних областях очікується дощ.

На заході температура вночі -4 -1, а вдень -1 +1. У центральних областях вночі - 1 +2, а вдень -1 +2. На півночі країни температура прогнозується в межах -1 +1, як вночі, так і вдень. У східних областях буде тепліше. Вночі очікується +1 +4, вдень +2 +6. На півдні істотно потеплішає, температура вночі 0 +4, а вдень +3 +10.

У Києві очікується мокрий сніг. Температура повітря буде в межах -1 +1, як вночі, так і вдень.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікується нова порція снігопадів. Після цього знову вдарять морози.

Крім того, 25 січня у високогір'ї Закарпатській області очікується значна сніголавинна небезпека.