У Зеленського заявили, що в Україні насильно не вакцинуватимуть від СOVID

Вакцинація від COVID в Україні буде добровільною. Зокрема, нікого не будуть примушувати робити щеплення.

Нагадаємо, сам президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що треба обов'язково вакцинувати тих, хто працює на державу. В тому числі, медиків, які працюють з COVID-пацієнтами, а також шкільних вчителів. На його думку, вони не мають права відмовитися від щеплень.

Крім того, він зазначив, що Кабінет міністрів має підготувати список професій, представникам яких треба вакцинуватися, щоб залишитися на своїй роботі.

А представник Зеленського в КСУ Федір Веніславський заявив у коментарі РБК-Україна, що обов'язкова вакцинація не порушить конституційні права українців. При цьому юрист визнає, що ситуація неоднозначна. З одного боку, кожному гарантується недоторканність, в той час як держава зобов'язана зробити все для епідеміологічної безпеки.