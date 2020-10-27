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У Зеленського пояснили спалах коронавіруса в Криму

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 15:56
У Зеленського пояснили спалах коронавіруса в Криму Фото: Таміла Ташева (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В окупованому Криму спостерігається критична ситуація з коронавірусом. Причиною спалаху COVID-19 став курортний сезон.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Водна криза, репресії і COVID: що відбувається в окупованому Криму".

Як зазначила представник президента в Криму Таміла Ташева, влітку продовжували працювати всі курортні зони, попри пандемію.

"Справді критична ситуація, за словами місцевих жителів і лікарів. Там дійсно не вистачає ліжок. Скаржаться, що курортний сезон був активний. Багато людей їхало з РФ. Вони таким чином завозили цю хворобу", - пояснила Ташева.

При цьому вона зазначила, що в Криму нестача медустанови була ще до пандемії, адже відразу після окупації частина лікарень на півострові закрили.

"Там розгорнуто лише кілька лікарень для лікування коронавірусу. Не вистачає препаратів. Лікуються вдома. Багато людей привезли препарати з України. Скаржаться на якість ліків з РФ. Також багатьох записують як ніби вони померли від пневмонії, а не від COVID-19. Ситуація дуже складна", - додала Ташева.

За інформацією окупаційної влади, у Криму з початку пандемії заразилися коронавірусом 7790 осіб.

Нагадаємо, раніше у Зеленського заявили про гуманітарну кризу в Криму через COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Севастополі не вистачає ліжок для пацієнтів з COVID-19.

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