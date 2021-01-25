Зеленський зробив заяву через побиття українця в Парижі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще 15 січня у Парижі напали на українського підлітка. Він вважає, що нападники повинні бути у в'язниці.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За його словами, судячи з відео, хлопця побили такі ж підлітки або трохи старші.

"Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю", - написав президент.

Зеленський розповів про стан хлопця: він досі у важкому стані з численними травмами.

"Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці", - заявив він.

За словами президента, посольство України у Франції залучене до цієї ситуації.

"Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Вже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго", - зазначив він.

У Франції жорстоко побили українця

У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він перебуває у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle.

У хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Також є відео побиття українського підлітка в Парижі.