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Заморозки, сніг та похолодання: в Україні погіршиться погода на вихідні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 11:25
Заморозки, сніг та похолодання: в Україні погіршиться погода на вихідні Фото: погода (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Україні на вихідні значно погіршиться у всіх областях. Синоптики прогнозують заморозки, сніг та похолодання.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз на 28 листопада

У суботу в Україні будуть йти дощі у більшості областей, крім Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Кримської.

Температура повітря вдень в західних та північних областях складе +2+5, а вночі -1+3. У східних та південних областях вдень буде +5+14, а вночі -1+6. У центрі країни вдень +3+7, а вночі 0+3.

У Києві у суботу буде йти дощі. Вдень температура повітря складе +3+5, а вночі +1+3.

Заморозки, сніг та похолодання: в Україні погіршиться погода на вихідні

Прогноз на 29 листопада

У неділю в Україні випаде сніг у багатьох областях. Дощі будуть у Закарпатській, Запорізькій та Харківській областях. Температура повітря вдень у східних та північних областях складе +3+7, а вночі -1+2. На заході та в центрі країни вдень буде +2+7, а вночі -1+2. У південних областях вдень буде +8+12, а вночі -2+6.

У Києві у неділю йтиме сніг. Температура повітря вдень складе +3+5, а вночі +1+3.

Заморозки, сніг та похолодання: в Україні погіршиться погода на вихідні

Нагадаємо, погода в Україні принесе в останні дні листопада незначне похолодання, проте обіцяє нові аномалії грудні та порадує нетиповим для цього періоду теплом - зимовим бабиним літом.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні найближчими днями знову почне погіршуватися й новий циклон принесе опади у західній та північній частині країни.

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