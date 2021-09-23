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Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни

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Україна, Четвер 23 вересня 2021 12:28
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Україні може завершитися вже навесні, але є умова - потрібно вакцинуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка у ході V Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021".

"Вакцинуємося до Нового року - на весну зможемо спокійно жити без карантинних обмежень", - відповів Ляшко на запитання, коли може закінчитися карантин.

Ляшко також зазначив, що навіть вакциновані особи наразі мають носити маски, оскільки багато людей не вакциновані, а людина, яка отримала щеплення, може переносити збудника.

"Коли ми вакцинуємо велику кількість людей - тоді будемо розглядати питання зняття масок", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року. Крім того, з сьогоднішнього дня по всій країні посилені карантинні обмеження.

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Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
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