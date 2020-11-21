Захворюваність піде на спад через два тижні після карантину вихідного дня, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що неможливо на наступний день після карантину вихідного дня побачити зменшення кількість інфікованих коронавірусом. Для цього необхідно мінімум два тижні за умови повного його дотримання.

Про це Степанов повідомив під час брифінгу.

"Сьогодні у нас з 00:00 вступив в дію карантин вихідного дня - це вже другий вихідний, який він буде діяти. На минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня було так собі... Для нас важливо виконати всі правила і дотримати всі правила, саме карантину вихідного дня", - зазначив міністр.

За його словами, дотримання всіх протиепідемічних заходів - життєва необхідність.

"Згідно з нашими розрахунками ми можемо зупинити та стабілізувати ситуацію, зупинити поширення хвороби і зупинити різке зростання. Коли у нас є карантин вихідного дня і працюють виключно продуктові магазини та аптеки", - заявив Степанов.

За його словами, українці повинні проводити час з сім'єю не виходячи з дому.

"Таким чином ми розраховуємо на зменшення контактів і, як наслідок, зменшення кількості захворілих. Неможливо на наступний день після карантину побачити відповідне зменшення хвороби", - заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 580 осіб. Це найбільший показник з початку пандемії. За добу померли 215 осіб.

Додамо, що в Україні тільки у двох областях ліжка заповнені на більш ніж 70%. Однак продовжує зростати показник захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація в Сумській області.

Крім того, представник Офісу президента Кирило Тимошенко не виключив введення в Україні повного локдауну. Обмеження можуть посилити, якщо українці не будуть дотримуватися карантин вихідного дня.