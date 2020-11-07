ВООЗ зафіксувала рекордне число заражень коронавірусом за добу з початку пандемії

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала рекордну кількість нових випадків захворювання коронавірусом в світі. За 6 листопада повідомили про хворобу 581 679 осіб.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Це максимальним значенням, яке організація фіксувала з початку пандемії. Всього кількість хворих у світі зросла до 48 534 508.



Попередній рекорд був зафіксований 31 жовтня, тоді виявили 557,4 тисяч хворих за добу.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії.

Нагадаємо, ВООЗ констатує спалах коронавіруса в Європі.

Крім того, у ВООЗ стурбовані довгостроковими наслідками COVID-19. У перехворілих коронавірусом людей залишаються в середньо - і довгостроковій перспективі хворобливі наслідки, які зачіпають важливі системи організму.