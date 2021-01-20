Угорщина попередньо схвалила вакцину з РФ. Сійярто їде погоджувати постачання

Національний інститут фармації і продовольчого здоров'я (OGYEI) Угорщини попередньо схвалив використання російської вакцини від COVID під назвою "Супутник V". Очікується, що міністр закордонних справ Петер Сійярто цього тижня поїде до Москви домовлятися про постачання.

Про це повідомляє місцевий портал index.hu.

Повідомляється, що тепер залишилося завершити лабораторні та інші аналізи в Національному центрі громадського здоров'я, після чого можна буде починати постачавки.

Згідно з чинними нормами, Угорщина на свій ризик має право проводити вакцинацію препаратом, який ще не зареєстровано в Євросоюзі. Такі вакцини отримують схвалення на екстрене застосування.

Також повідомляється, що представники OGYEI знаходяться в Росії та проводять інспекцію заводу з виробництва вакцин "Супутник V". У четвер на цю вакцину видадуть фармацевтичну ліцензію. Якщо все піде за планом, то міністр закордонних справ Петер Сійярто у п'ятницю під час візиту до Москви зможе обговорити деталі імпорту з російською стороною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія подала заявку на реєстрацію вакцини проти коронавірусу "Супутник V" у Євросоюзі.

Також повідомлялося, що документи на її реєстрацію було подано й в Україні.