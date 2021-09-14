Вакциновані отримають привілеї. Опубліковано постанову про новий карантин

Карантин в Україні працюватиме за новими правилами. Зокрема, вакциновані особи отримають низку привілеїв та зможуть уникнути жорстких обмежень. Відповідні правила містяться у постанові Кабміну.

Детальніше про нові правила карантину - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Вчора, 13 вересня, Кабмін ухвалив зміни до карантинної постанови, наразі вона вже опублікована і набере чинності через 7 днів.

COVID-сертифікат

Відповідно до нових правил, COVID-сертифікатів буде два: “жовтий” або “зелений”. Документ міститиме дані про вакцинацію, а також про негативний тест (діє 72 години) або одужання.

“Жовтий” сертифікат видаватиметься після першого щеплення, а “зелений” - після другого. COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі.

Нові правила "жовтої" зони

Школи у "жовтій" зоні працюватимуть за умови наявності "жовтого" або "зеленого" сертифікатів у 80% працівників.

Бізнес працюватиме без обмежень, якщо 80% працівників матимуть “жовтий” чи “зелений” COVID-сертифікат.

Мова йде про:

масові заходи,

кінотеатри,

театри,

музеї,

спортзали,

басейни.

Як зазначили в МОЗ, кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

"Червона" зона

Школи в "червоній" зоні будуть працювати, якщо 100% працівників мають “зелений” COVID-сертифікат.

Також, за умови наявності “зеленого” COVID-сертифікату у всіх працівників та відвідувачів зможуть працювати:

масові заходи, у тому числі релігійні,

кінотеатри,

театри,

музеї,

розважальні заклади,

ТРЦ,

закладів громадського харчування,

ринки,

спортзали,

басейни.

Перетин кордону

Наявність “жовтого” чи “зеленого” сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 звільняє від необхідності проходити самоізоляцію. Це стосується й тих, хто прибувають з тимчасово окупованих територій.

Коли карантин в Україні посилять

За даними РБК-Україна, найближчими днями очікується засідання держкомісії з питань ТЕБ та НС, рішенням якої вводиться "жовта" зона. Як повідомило джерело видання, наразі мова йде лише про перехід в "жовту" зону, оскільки підстав для "помарачевих" чи "червоних" зон на рівні регіонів немає.

Що буде з транспортом

В "жовтої" зоні введення обмежень на транспорт не передбачено. У "червоній" зоні, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, поки не планують закривати транспорт. Разом з тим, буде вимога до водіїв - вакцинуватися. Вакцинацію пасажирів не перевірятимуть, але обов'язковим залишаються масковий режим і соціальна дистанція.