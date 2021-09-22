Навіть без вакцинації: 1-4 класам та дитсадкам дозволили працювати в будь-якій зоні

Уряд вніс зміни до постанови №1236 про запровадження карантину в Україні. В оновленому тексті вказано, що заборона на відвідування у "жовтій" та "червоній" зонах карантину не поширюється на 1-4 класи та дитсадки.

До цього садочкам та початковій школі дозволялося працювати у "жовтій" зоні лише за умови, що щонайменше 80% персоналу отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу. Для "червоної" цей рівень становив 100%. Тепер ця умова не поширюється на 1-4 класи та дошкільні заклади.