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Навіть без вакцинації: 1-4 класам та дитсадкам дозволили працювати в будь-якій зоні

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Україна, Середа 22 вересня 2021 19:20
Навіть без вакцинації: 1-4 класам та дитсадкам дозволили працювати в будь-якій зоні Фото: Кабмін вніс зміни до умов роботи шкіл та садочків під час карантину (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України дозволив початковій школі та дитсадкам працювати у звичному режимі, попри кількість вакцинованого від коронавірусу персоналу. Дозвіл стосується всіх зон адаптивного карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову Кабміну.

Уряд вніс зміни до постанови №1236 про запровадження карантину в Україні. В оновленому тексті вказано, що заборона на відвідування у "жовтій" та "червоній" зонах карантину не поширюється на 1-4 класи та дитсадки.

До цього садочкам та початковій школі дозволялося працювати у "жовтій" зоні лише за умови, що щонайменше 80% персоналу отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу. Для "червоної" цей рівень становив 100%. Тепер ця умова не поширюється на 1-4 класи та дошкільні заклади.

Нагадаємо, завтра Україна перейде у "жовту" зону карантину, а це значить, що інші заклади освіти, де менше 80% вакцинованих, перейдуть на дистанційне навчання.

З іншими обмеженнями "жовтої" зони можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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