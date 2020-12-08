Вакцина від COVID індонезійської Bio Farma показала ефективність 97%

Державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma при розробці вакцини від COVID домоглася ефективності 97%. Проміжні випробування виявилися більш ніж успішними.

Про це заявив представник Bio Farma Іван Сетіаван, передає Reuters.

"Наша група клінічних випробувань протягом одного місяця виявила, що проміжні дані показують, що ефективність вакцини досягає 97%", - заявив Сетіаван.

При цьому Bio Farma не надала даних про те, скільки учасників заразилися під час випробувань. Відомо, що загалом у випробуваннях брали участь 1 600 осіб.

Також повідомляється, що Bio Farma буде чекати повних результатів. Агентство з контролю за продуктами і ліками Індонезії може видати дозвіл на застосування вакцини вже в кінці січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна попросила США надати вакцину від COVID в режимі екстреного застосування.

Раніше також повідомлялося, що українська вакцина готується до стадії клінічних випробувань. Вона вона може з'явитися в наступному році, українська розробка повністю нейтралізує вірус в живих клітинах.