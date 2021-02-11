Вакцина AstraZeneca може прибути в Україну першою, - Ляшко

Першою в Україну може бути доставлена вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі "Право на владу".

Він зазначив, що зараз ще уточнюються бюрократичні моменти з постачання вакцини Pfizer, яку Україна отримає в рамках COVAX - 117 тисяч доз.

"Чекаємо вакцину Pfizer. Але першою може бути і вакцина AstraZeneca, яку закупили за бюджетні гроші. Зараз два продукти чекаємо наступного тижня", - сказав Ляшко.

Відомо, що Україна узгодила контрактна поставку 12 мільйонів доз вакцин розробки AstraZeneca і Novavax. Препарати будуть доставлені з Індії, де їх виробляють на потужностях Serum Institute.

Також, в рамках механізму COVAX Україна в першому півріччі повинна отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca.