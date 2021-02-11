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Вакцина AstraZeneca може прибути в Україну першою, - Ляшко

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 22:04
Вакцина AstraZeneca може прибути в Україну першою, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Першою в Україну може бути доставлена вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі "Право на владу".

Він зазначив, що зараз ще уточнюються бюрократичні моменти з постачання вакцини Pfizer, яку Україна отримає в рамках COVAX - 117 тисяч доз.

"Чекаємо вакцину Pfizer. Але першою може бути і вакцина AstraZeneca, яку закупили за бюджетні гроші. Зараз два продукти чекаємо наступного тижня", - сказав Ляшко.

Відомо, що Україна узгодила контрактна поставку 12 мільйонів доз вакцин розробки AstraZeneca і Novavax. Препарати будуть доставлені з Індії, де їх виробляють на потужностях Serum Institute.

Також, в рамках механізму COVAX Україна в першому півріччі повинна отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу для всіх громадян до кінця 2021 року. Він повинен бути безкоштовним.

Також голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні планують провакцинувати від коронавірусу мінімум 60% громадян.

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