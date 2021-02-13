"В них немає сенсу": МОЗ не планує вводити імунні паспорти

В Україні не будуть розробляти імунні паспорта з даними про вакцинацію. Але можлива видача довідок про щеплення від коронавірусу.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що вводити їх просто немає сенсу, оскільки найближчим часом буде обмежений доступ до вакцин, а коли вакцинація стане масовою, то обмеження і так будуть знімати в країні.

"Зараз їх неправильно вводити, тому що дуже обмежений доступ до вакцини. А пізніше, коли буде масова вакцинація, рівень захворюваності впаде, карантинні обмеження будуть зніматися, отже, і "імунний паспорт" втратить сенс. Така моя позиція", - сказав Ляшко.

У той же час, в Україні за бажанням зможуть видавати свідоцтва про вакцинації - наприклад, якщо воно потрібно для поїздки в іншу країну.