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"В них немає сенсу": МОЗ не планує вводити імунні паспорти

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 15:30
"В них немає сенсу": МОЗ не планує вводити імунні паспорти Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

В Україні не будуть розробляти імунні паспорта з даними про вакцинацію. Але можлива видача довідок про щеплення від коронавірусу.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що вводити їх просто немає сенсу, оскільки найближчим часом буде обмежений доступ до вакцин, а коли вакцинація стане масовою, то обмеження і так будуть знімати в країні.

"Зараз їх неправильно вводити, тому що дуже обмежений доступ до вакцини. А пізніше, коли буде масова вакцинація, рівень захворюваності впаде, карантинні обмеження будуть зніматися, отже, і "імунний паспорт" втратить сенс. Така моя позиція", - сказав Ляшко.

У той же час, в Україні за бажанням зможуть видавати свідоцтва про вакцинації - наприклад, якщо воно потрібно для поїздки в іншу країну.

Також Ляшко розповів, що Україна вже наступного тижня має отримати першу партію вакцини від COVID. Це буде препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca, вакцинація стартує одразу на наступний день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже почався процес відвантаження вакцин, які Україна отримає з Індії.

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