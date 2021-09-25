Послуги Приват24 для бізнесу будуть недоступні в ніч на 26 вересня: що сталося

В ніч з 25 на 26 вересня українці можуть зіткнутися з проблемами в роботі Приват24 для бізнесу. У ПриватБанку кажуть, що в цей час будуть вестися технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря ПриватБанку .

"На вихідні вночі ПриватБанк проводить технічні роботи з модернізації онлайн-банку Приват24 для бізнесу. Саме у нічний час 25 та 26 вересня деякі операції у Приват24 для бізнесу можуть бути короткостроково недоступними", - заявив прес-секретар.

ПриватБанк радить клієнтам не проводити платежі вночі, щоб технічні роботи не вплинули на них.