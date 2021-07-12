В Україну повертаються грози і шквали: на які області завтра обрушиться негода

Найближчої доби в Україну повернуться грози і шквальний вітер . Ряд областей опади обійдуть стороною, в них збережеться спекотна погода.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Укргідрометцентру .

У ніч на 13 липня на півдні країни, а також у Житомирі, Київській, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі та грози з поривами вітру від 15 до 20 метрів на секунду.

На решті території України опади не прогнозуються. У Харківській, Луганській, Донецькій та Полтавській областях повітря вдень прогріється до 33, вночі - до 18 градусів. Швидкість вітру в цих регіонах складе від 5 до 10 метрів в секунду.

На морських узбережжях вночі очікується від 15 до 20 градусів, вдень температура повітря складе до 24 тепла. У Карпатах вночі - 8-13, вдень 18-23 градуси.