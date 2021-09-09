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В Україну прийшло бабине літо: де найтепліше

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 09:41
В Україну прийшло бабине літо: де найтепліше Фото: в Україну прийшло потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийшло бабине літо. Найтепліше у центральних та південних областях, там температура повітря підніметься до +26.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні на заході України температура повітря складе +21+25, а вночі +8+12. На півночі вдень очікується +21+24, а вночі +7+10. На сході вдень буде +22+25, а вночі +8+11. У центральних областях прогнозують вдень +23+25, а вночі +10+12. На півдні вдень буде +22+25, а вночі +8+13.

В Україну прийшло бабине літо: де найтепліше

Така ж погода буде мінімум до 13 вересня. Хоча 12 та 13 вересня очікуються дощі та грози у східних та південних областях.

Зокрема, у прес-службі УкрГідрометцентру повідомили, що цьогоріч в Україні буде бабине літо з 8-9 вересня.

"Вже цими днями в Україні значно теплішає і потужний антициклон HERMELINDE подарує всім нам сонячну та спокійну погоду. Тому готуємось зустрічати бабине літо та насолоджуємось приємним осіннім теплом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, антициклон Hermelinde принесе в Україну небезпечне явище.

Раніше синоптики розповіли, коли закінчиться бабине літо і почнеться дощова осінь.

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