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В Україну йдуть перші морози: синоптики назвали дату

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 13:29
В Україну йдуть перші морози: синоптики назвали дату Фото: в Україну йдуть перші морози (pixabay.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Перші морози прийдуть в Україну 8 жовтня. Температура повітря опуститься у північних та східних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

В Україну прийдуть перші морози 8 жовтня, температура повітря опуститься до -2.

Вдень на півночі країни буде +10+13, а вночі 0-2. На сході вдень очікується +11+13, а вночі 0-2. У центральних регіонах температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +3-1.

На півдні країни вдень буде +11+14, а вночі +3+7. На заході вдень очікується +11+17, а вночі +4-2.

В Україну йдуть перші морози: синоптики назвали дату

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження на завтра.

Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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