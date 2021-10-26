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В Україну йде значне потепління: синоптики назвали дату

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 12:20
В Україну йде значне потепління: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде значне потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Значне потепління прийде в Україну на цьому тижні. Температура повітря вдень підніметься до +17, а нічні морози взагалі відійдуть.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Потепління прийде в Україну з 29 жовтня.

В українських областях очікується мінлива хмарність та без опадів. У східних областях буде більш сонячно, морози відійдуть.

Температура повітря 29 жовтня буде така:

  • вдень на заході очікується +13+17, а вночі +1+6,
  • на півночі країни буде +11+14, а вночі +5+7,
  • у центрі прогнозують вдень +11+15, а вночі +4+8,
  • на сході буде +11+13 вдень, а вночі +3+5,
  • на півдні прогнозують вдень +12+15, а вночі +4+7.

Така погода буде триматись мінімум два дні.

В Україну йде значне потепління: синоптики назвали дату

Зазначимо, до цього потепління в Україні посиляться морози, температура опуститься до -9.

Нагадаємо, в УкрГідрометцентрі повідомили, якою буде погода в листопаді.

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