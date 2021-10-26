В Україну йде значне потепління: синоптики назвали дату
Фото: в Україну йде значне потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Значне потепління прийде в Україну на цьому тижні. Температура повітря вдень підніметься до +17, а нічні морози взагалі відійдуть.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Потепління прийде в Україну з 29 жовтня.
В українських областях очікується мінлива хмарність та без опадів. У східних областях буде більш сонячно, морози відійдуть.
Температура повітря 29 жовтня буде така:
- вдень на заході очікується +13+17, а вночі +1+6,
- на півночі країни буде +11+14, а вночі +5+7,
- у центрі прогнозують вдень +11+15, а вночі +4+8,
- на сході буде +11+13 вдень, а вночі +3+5,
- на півдні прогнозують вдень +12+15, а вночі +4+7.
Така погода буде триматись мінімум два дні.
Зазначимо, до цього потепління в Україні посиляться морози, температура опуститься до -9.
Нагадаємо, в УкрГідрометцентрі повідомили, якою буде погода в листопаді.