В Україну йде значне потепління: синоптики назвали дату

Значне потепління прийде в Україну на цьому тижні. Температура повітря вдень підніметься до +17, а нічні морози взагалі відійдуть.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Потепління прийде в Україну з 29 жовтня.

В українських областях очікується мінлива хмарність та без опадів. У східних областях буде більш сонячно, морози відійдуть.

Температура повітря 29 жовтня буде така:

вдень на заході очікується +13+17, а вночі +1+6,

на півночі країни буде +11+14, а вночі +5+7,

у центрі прогнозують вдень +11+15, а вночі +4+8,

на сході буде +11+13 вдень, а вночі +3+5,

на півдні прогнозують вдень +12+15, а вночі +4+7.

Така погода буде триматись мінімум два дні.