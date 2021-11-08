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В Україну йде сніг і похолодання до -10: синоптики назвали дату

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Понеділок 08 листопада 2021 19:26
В Україну йде сніг і похолодання до -10: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде різке похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну йде різке похолодання. У двох областях очікується сніг з дощем, а по всій країні опуститься температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У вівторок, 9 листопада, в Сумській і Харківській областях вдень очікується сніг і мокрий сніг. При цьому в південних і східних областях прогнозуються дощі, на решті території України - без опадів.

В Україну йде сніг і похолодання до -10: синоптики назвали дату

У середу, 10 листопада, в Україні очікується значне зниження температури повітря. Так, по всій території країни вночі прогнозують до 4-6 градусом морозу. Водночас вдень температура повітря коливатиметься від +3 до +9.

У середу по всій території України опадів не очікується.

В Україну йде сніг і похолодання до -10: синоптики назвали дату

У четвер, 11 листопада, температура повітря вночі опуститися до -8-10 градусів. Зокрема, у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Вдень на заході країни очікується +7 +9 градусів, у центральних областях - +4 +7, на Сході та півночі - +3 +5, а в південних регіонах +5 +10.

В Україну йде сніг і похолодання до -10: синоптики назвали дату

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