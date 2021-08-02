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В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 13:33
В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату Фото: в Україні похолодає до +20 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В четвер в Україну прийде похолодання у західні області. На заході температура повітря опуститься до +20.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

5 серпня на захід України прийде похолодання. Вдень температура повітря у західних областях складе +20+25, а вночі +11+16. Також прохолодно буде у центральних та північних областях. Там вдень буде +23+28, а вночі +14+18.

В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

В інших регіонах буде спека до +34.

Наступного дня збережеться така ж погода.

Нагадаємо, завтра погода принесе послаблення спеки. Максимальна температура повітря досягне + 28 градусів.

Зазначимо, раніше синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на серпень.

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