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В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

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Київ, Середа 29 грудня 2021 15:12
В Україну йде потепління: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики повідомили про потепління, яке прийде в Україну 31 грудня. Температура повітря на заході підніметься до +5 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Потепління прийде у західні області України 31 грудня. Там температура повітря вдень буде від -1 до +5, а вночі -4+1. На півночі країни вдень очікується -1-4, а вночі -3-7.

Температура повітря у центральних областях буде від -1 до -3, а вночі -3-9. На сході вдень прогнозують -1-4, а вночі -6-10. На півночі вдень прогнозують -1+2, а вночі -3-6.

Разом з тим, у західних областях будуть дощі, а на всій іншій території України - сніг з дощем.

Тобто в останній день 2021 року погода в Україні покращиться.

В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

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