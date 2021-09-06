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В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 09:41
В Україну йде потепління: синоптики назвали дату Фото: в Україну прийде потеління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну прийде потепління на цьому тижні. У четвер температура повітря підніметься у всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Потепління прийде в Україну 9 вересня і протримається мінімум до 10 вересня. На заході вдень буде +22+25, а вночі +10+13. На півночі країни очікується вдень +22+24, а вночі +10+12.

У центральних областях вдень буде +22+25, а вночі +10+12. На сході вдень буде +22+24, а вночі +8+12. У південних областях очікується вдень +23+25, а вночі +11+13.

В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

Наступного дня - 10 вересня - на півдні температура повітря підніметься до +27.

Нагадаємо, в Україну прийшло різке похолодання. Заморозки будуть вночі 6-7 вересня, температура повітря складе від 0 до +3 градусів.

Зазначимо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

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