В Україну йде потепління: синоптики назвали дату
В Україну прийде потепління на цьому тижні. У четвер температура повітря підніметься у всіх областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Потепління прийде в Україну 9 вересня і протримається мінімум до 10 вересня. На заході вдень буде +22+25, а вночі +10+13. На півночі країни очікується вдень +22+24, а вночі +10+12.
У центральних областях вдень буде +22+25, а вночі +10+12. На сході вдень буде +22+24, а вночі +8+12. У південних областях очікується вдень +23+25, а вночі +11+13.
Наступного дня - 10 вересня - на півдні температура повітря підніметься до +27.
Нагадаємо, в Україну прийшло різке похолодання. Заморозки будуть вночі 6-7 вересня, температура повітря складе від 0 до +3 градусів.
Зазначимо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.