В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

В Україну прийде потепління на цьому тижні. У четвер температура повітря підніметься у всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Потепління прийде в Україну 9 вересня і протримається мінімум до 10 вересня. На заході вдень буде +22+25, а вночі +10+13. На півночі країни очікується вдень +22+24, а вночі +10+12.

У центральних областях вдень буде +22+25, а вночі +10+12. На сході вдень буде +22+24, а вночі +8+12. У південних областях очікується вдень +23+25, а вночі +11+13.

Наступного дня - 10 вересня - на півдні температура повітря підніметься до +27.