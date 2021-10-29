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В Україну йде похолодання з дощами: синоптики назвали дату

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 10:02
В Україну йде похолодання з дощами: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде похолодання з дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр попередив про погіршення погоди на початку листопада. В Україну йде похолодання з дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту прогнозу.

В Україну прийде похолодання з дощами 2 листопада.

В цей день очікуються дощі майже у всіх областях. Така погода омине тільки Київську, Сумську та Чернігівську області.

Температура повітря вдень у західних областях складе +9+13, а вночі +2+6. На півночі країни прогнозують вдень +9+12, а вночі +3+5. У східних регіонах вдень буде +12+14, а вночі +4+7.

На півдні країни вдень очікується +13+16, а вночі +4+8. У центральних регіонах вдень буде +10+15, а вночі +3+6.

В Україну йде похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Зокрема, сьогодні зранку частину областей накрили тумани.

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