В Україну йде нова хвиля похолодання з дощами: дати

В Україну йде нова хвиля похолодання з дощами. Така погода буде триматись мінімум три дні, тобто всі вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Нова хвиля похолодання приде в Україну з 17 вересня. Вже у п'ятницю дощі та грози очікуються у західних, північних областях, а також у Києві.

В цей день температура повітря протримається ще на рівні +16+24 вдень та +5+13 вночі.

У суботу різке похолодання прийде у західні, північні та центральні регіони. Там температура повітря вдень складе +13+17, а вночі +8+14. Дощі та грози 18 вересня у більшості областей, вони оминуть тільки Луганську та Донецьку області.

У неділю на заході похолодає ще сильніше. Там температура повітря вдень опуститься до +10, але на сході очікується спека. Дощі 19 вересня оминуть тільки одну область - Одеську.