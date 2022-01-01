ru ua
Сб, 01 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці повинні реєструвати SIM-карти за паспортом: закон набув чинності

Новость на русском →
Київ, Субота 01 січня 2022 13:33
Українці повинні реєструвати SIM-карти за паспортом: закон набув чинності Фото: українці повинні обов'язково реєструвати SIM-карти за паспортом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні набирають чинності зміни до закону про електронні комунікації. Українці повинні обов'язково реєструвати SIM-карти, "прив'язуючи" їх до паспортних даних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Законопроект передбачає, що кінцевий користувач зобов'язаний здійснити ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

Законопроект надає перехідний період до 1 січня 2025 року, під час якого абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе. Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють їх надання користувачам, які не підписали договір або не здійснили ідентифікацію.

Після двох місяців з моменту припинення, якщо користувач не уклав договір або не надав паспортні дані, комунікаційні послуги припиняють.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
NEWS
Центри вакцинації припинили роботу: коли відновлять
Центри вакцинації припинили роботу: коли відновлять
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році