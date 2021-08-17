На українців чекають довгі вихідні: як працюватимуть банки і пошта

Цього року День Незалежності випадає на вівторок, у зв'язку з чим Кабмін переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня. Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 21 по 24 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

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Графік банків

Національний банк України (НБУ) визначив порядок роботи банківської системи у зв'язку з перенесенням Кабінетом міністрів робочих днів у 2021 році. Так, день роботи банківської системи України у 2021 році переносяться з понеділка 23 серпня - на суботу 28 серпня.

Згідно з рішенням НБУ, міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) 28 серпня здійснюватимуться датою банківського дня 28 серпня 2021 року.

У період з 21 до 24 серпня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП проводитимуться датою банківського дня 25 серпня 2021 року.

Як зазначили в НБУ, 23 серпня 2021 року банки, у разі необхідності, можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Графік "Нової Пошти"

У святкові дні на День Незалежності, відділення та адресна доставка "Нової Пошти" працюватимуть наступним чином:

23 і 24 серпня - графік роботи, за яким працюють в неділю (може відрізнятися в залежності від відділення).

Разом з тим "Укрпошта" поки не оприлюднила графік роботи на День Незалежності. У прес-службі компанії РБК-Україна сказали, що графік буде готовий не пізніше 18 серпня.