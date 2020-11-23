Українців почали штрафувати за відсутність маски: вже виписали перші протоколи

Фото: українців вже штрафують за відсутність маски в громадських місцях (РБК-Україна)

В Україні вже почали штрафувати людей за відсутність маски в громадських місцях і транспорті. За вихідні виписали перші адміністративні протоколи.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що 21-22 листопада в ході рейдів по громадських місць та на транспорті склали 17 адміністративних протоколів за відсутність засобів індивідуального захисту. За таке порушення передбачено штраф від 170 до 255 гривень.

У поліції підкреслюють, що націлені в першу чергу на превентивну роботу.

"Якщо громадяни не будуть реагувати на зауваження та відмовлятися від використання засобів індивідуального захисту, правоохоронці, в межах своєї компетенції будуть притягати таких правопорушників до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за вихідні по всій країні за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту винесено 1395 постанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція ще не штрафує за відсутність маски в громадських місцях. Також пояснювалося, чому.

21 листопада набув чинності закон, згідно з яким за перебування без маски в громадських місцях та громадському транспорті загрожує штраф. При цьому окремо звертають увагу, що маска повинна закривати ніс і рот.