В Україні випало до 8 см снігу

В східних областях України випало до 8 сантиметрів снігу. У Луганській та Донецькій областях сильно похолодало.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

За даними синоптиків, сніг випав також у центральних областях, там намело від 1 до 5 см снігу.

Ближче до кордону України у Луганській та Донецькій областях намело 7-8 см снігу.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що погода в Україні принесе сильні морози в деякі області 19 листопада, а 20 листопада частину країни накриє снігопадом. Крім того, ймовірний вітер до штормових значень.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджала, що погода у четвер буде визначатися антициклоном Thodo, який принесе сильні морози на Схід країни. А фронти з північного циклону, які підпиратимуть з північно-заходу, зумовлять опір, і, як наслідок, сильний вітер.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця року.