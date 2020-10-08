ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні вперше понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Україна, Четвер 08 жовтня 2020 08:40
В Україні вперше понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Це вперше з початку пандемії, коли кількість нових захворювань перевищило 5 тисяч.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+576) області, Києві (+422), Одеської (+367), Сумській (+312) і Дніпропетровській (+306) областях.

Всього за добу було проведено 57 331 тестування. З них 34 295 досліджень методом ПЛР 23 036 - методом ІФА.

Також за добу зафіксували 93 летальних випадків від коронавірусу (4690 з початку пандемії). Всього в країні вже підтвердили 244 734 захворювання COVID-19. З них активними хворими залишаються 131 811 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що у лікарнях Харкова закінчуються ліжка для пацієнтів з коронавірусом. В обласній лікарні лишились три вільних місця.

При цьому міністр розвитку Олексій Чернишов заявив, що уряд виключає можливість введення повного локдауну у зв'язку з COVID-19.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я України кажуть, що поки у країні не було хвилі коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Україна Коронавірус
NEWS
Загострення в Карабасі: обстріли тривають, сторони почали висувати умови
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Загострення в Карабасі: обстріли тривають, сторони почали висувати умови
DAILY
Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів