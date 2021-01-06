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В Україні створять Агентство оборонних технологій: допоможе у створенні озброєння

Новость на русском → Київ, Середа 06 січня 2021 15:36
В Україні створять Агентство оборонних технологій: допоможе у створенні озброєння Фото: Олег Уруський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні у 2021 році планують створити Агентство оборонних технологій. Воно буде сприяти створенню перспективних зразків збройної військової техніки (ОВТ).

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічний галузей промисловості Олег Уруський під час візиту до об'єднання військової техніки та озброєння "Ліга оборонних підприємств України".

"У 2021 році планується створення Агентства оборонних технологій, прообразом для створення якої є американська DARPA. Вона сприятиме створенню перспективних зразків ОВТ", - заявив Уруський.

Також Міністерство стратегічної промисловості планує об'єднатися з "Лігою оборонних підприємств" для створення умов як для державних, так і приватних компаній.

Раніше РБК-Україна писало, що Уруський назвав головні пріоритети оборонно-промислового комплексу.

Також повідомлялося, що Уруський вважає ситуацію в оборонно-промисловому комплексі України невтішною. За його словами, багато підприємств ОПК мають мільйонні заборгованості.

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