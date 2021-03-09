В Україні триває зростання COVID: за тиждень виявили майже 55 тисяч випадків
В Україні продовжується зростання захворюваності COVID-19. За минулий тиждень в країні виявили майже 55 тисяч нових випадків, що на 10 тисяч більше, ніж тижнем раніше.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, в Україні зараз почалася третя хвиля коронавірусу. При цьому за тиждень підтвердили 54 666 нових випадків COVID-19.
"Ми бачимо зростання, якщо порівнювати з позаминулим тижнем, де було трохи більше ніж 44 тисяч випадків. Майже на 10 тисяч хворих ми зафіксували за минулий тиждень більше", - зазначив Степанов.
Міністр додав, що в країні також продовжує зростати кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.
"Ми фіксуємо зростання кількості хворих і кількості госпіталізованих. Людей, які потребують надання медичної допомоги в умовах стаціонару. На ранок понеділка в лікарнях перебувало 26 525 осіб", - заявив Степанов.
Нагадаємо, в Україні за вчора підтвердили 3 261 новий випадок COVID-19. Це мінімум за два тижні.
Також повідомлялося, що за добу в Україні вакцинували понад тисячі осіб. З початку кампанії зробили понад 19 тисяч щеплень.