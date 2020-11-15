В Україні продовжує скорочуватися завантаженість лікарняних ліжок для COVID-19

В Україні триває скорочуватися завантаженість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Станом на 15 листопада в країні зайняті 52,6% таких ліжок, що на 2% менше, ніж днем ​​раніше.

Про це свідчать оприлюднені дані Міністерством охорони здоров'я.

Найкраща ситуація з ліжками спостерігається в Херсонській (23,9%), Тернопільській (28%), Луганській (42,2%), Одеській (44,4%), Кіровоградській (45%), Дніпропетровської (47,3%) і Волинській (48,7%) областях. У Києві зайняті 50,4% ліжок. Найгірша ситуація в Черкаській області - тут заповнені 72% ліжок.

Всього в Україні введено вже 52 258 лікарняних ліжок для COVID-19.

У той же час в країні продовжує зростати показник захворюваності COVID-19. Станом на 15 листопада в Україні цей показник становить 368,7 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 650,2. У Києві показник становить 417,6.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 10 681 новий випадок коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Запорізькій, Харківській, Одеській та Київській областях.

Відзначимо, на початку наділи Україна перейшла на другий етап реагування на COVID-19. Так, в країні буде збільшено до 80 тисяч кількість лікарняних ліжок для прийому хворих коронавірусом. Раніше планували ввести не більше 52 тисяч ліжок.