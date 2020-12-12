В Україні продовжує скорочуватися динаміка захворюваності COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні продовжує скорочуватися динаміка захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 12 грудня цей показник становить 460,4.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У порівнянні з попередньою добою цей показник скоротився на 9,1. При цьому норма захворюваності на 100 тисяч населення складає 40.

Найбільш проблемними є Київ (766,8), Черкаська (735,6), Сумська (726,6), Запорізька (724,1) і Київська (649,3) області.

Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Зараз в країні заповнені 43,6% таких ліжок. Найбільш проблемною залишається Миколаївська область, де зайняті 62,6% ліжок.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 12 811 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 13 653 пацієнти.

Також повідомлялося, що вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року. При цьому вакцинацію проводитимуть за двома сценаріями - стаціонарно і за допомогою мобільних груп.