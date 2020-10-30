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В Україні підвищили зарплати сімейним лікарям

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 11:53
В Україні підвищили зарплати сімейним лікарям Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги за кожного пацієнта. Ставку підвищено на 51 гривню.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, на вчорашньому засіданні Кабінету міністрів внесли зміни до програми медичних гарантій, піднявши капітаційну ставку для сімейних лікарів - фактично за кожну підписану декларацію.

"Раніше вона складала 600 гривень 48 копійок, а зараз - 651 гривень 60 копійок", - зазначив Степанов.

Він також зазначив, що, наприклад, якщо з сімейним лікарем по максимуму підписали 1 800 декларацій, то він додатково отримає близько 7 500 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна служба здоров'я пропонує підняти цю ставку до 710 гривень.

До цього Кабінет міністрів збільшив доплати військовослужбовцям та медикам, задіяним у боротьбі з COVID-19. Зокрема, ці доплати зростуть удвічі. Крім того, раніше уряд ініціював звільнення в регіонах у зв'язку з затримкою з доплатами медикам.

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