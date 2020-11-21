В Україні відзначають День Гідності та Свободи: що важливо знати

Сьогодні в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Свято 21 листопада було встановлене в пам'ять про події на Майдані 2013 року, з яких почалася Революція Гідності. Також це річниця Помаранчевої революції. Про значення свята і заходи в цьому році - на РБК-Україна.

День Гідності та Свободи: свято на честь двох революцій

З 2014 року День Гідності та Свободи набув статусу державного свята. Указом 5-го президента Петра Порошенка була закріплена його дата 21 листопада - день, коли в 2013 році на Майдан Незалежності в Києві вийшли перші мітингувальники.

Сім років тому в центрі столиці почали встановлювати намети і проводити масові акції на знак незгоди з рішенням уряду Миколи Азарова про припинення процесу євроінтеграції України.

Вночі з 29 на 30 листопада силовики влаштували жорстокий розгін активістів, що викликало ще більшу хвилю протестів. Протягом зими 2013-2014 в результаті зіткнень загинуло більше сотні мирних громадян, яких назвали Героями Небесної Сотні. Революція Гідності привела до зміни влади в Україні, чинний на той момент президент Віктор Янукович поспішно виїхав з країни.

протести на Майдані в 2013 році (фото: РБК-Україна)

Помаранчева революція також почалася в листопаді, але в 2004 році. Кількамісячна акція на Майдані розгорнулася з 22 листопада, коли активісти вийшли на мітинг проти фальсифікації результатів виборів президента.

Центрвиборчком оголосив переможцем Віктора Януковича, з чим були не згодні прихильники опозиційного кандидата Віктора Ющенка і організували у відповідь масштабні протести. Згодом результати виборів були визнані недійсними, і за підсумками повторного голосування президентом став Віктор Ющенко.

Саме Ющенко ініціював встановлення свята Дня Свободи. Його відзначали 22 листопада з 2005 по 2011 рік. Потім Віктор Янукович скасував пам'ятну дату, об'єднавши свято з Днем Соборності в січні. Його офіційний статус було відновлено лише в 2014 році президентом Петром Порошенком.

Щорічно 21 листопада проводяться тематичні та меморіальні заходи, покладання квітів, освітні та мистецькі акції.

Заходи в Києві на День Гідності та Свободи

У 2020 році свято пройде в умовах карантинних обмежень через коронавірус. Тому під час масових акцій обов'язковою умовою для учасників є наявність масок/ респіраторів і дотримання соціальної дистанції.

О 10:00 21 листопада біля меморіалу на алеї Героїв Небесної сотні відбудеться покладання квітів та молебень біля храму архістратига Михаїла. Акцію організували громадська організація "Родини небесної сотні", Ініціативна група постраждалих на Майдані, Національний музей Революції Гідності.

заходи 21 листопада пройдуть біля меморіалу Героїв Небесної Сотні (фото: РБК-Україна)

О 14:00 стартує автопробіг "Майдан-Феофанія". Учасники акції зберуться на Європейській площі і поїдуть до Феофанії, де в даний час проходить лікування від COVID-19 президент Володимир Зеленський. Організатори пробігу "Рух опору капітуляції" заявляють, що метою заходу є захист національних і громадянських прав українців. Також до пробігу приєднаються активісти Free Riff, які виступають за звільнення Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар, обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета.

На 16:00 заплановано ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!". Маршрут стартує на початку алеї Героїв Небесної Сотні на Майдані. Хода завершиться молитвою за Україну біля хреста на меморіалі Героям Небесної Сотні.

Музей Майдану до свята запускає віртуальний флешмоб - під хештегом # буті_гіднім користувачам пропонується ділитися своїми спогадами про Революцію Гідності. Також в знак солідарності і пам'яті про події Євромайдану організатори флешмобу закликають українців 21 листопада пов'язати синьо-жовту стрічку на руку, сумку, автомобіль.