В Україні визначили терміни призову в 2021 році: дати
В Україні визначили терміни проведення призову на строкову військову службу у 2021 році. Президент Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого, видав відповідний указ.
Цього року призов на строкову службу проходитиме у квітні-липні та в жовтні-грудні. Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня відповідно, а підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року.
"Проведення призову на строкову військову службу до ЗСУ забезпечує співвідношення частки строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15% до 85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись", - зазначили в ОП.
Згідно з указом президента, строковиків не залучатимуть до операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Крім того, цьогорічне звільнення в запас строковиків має відбутися у квітні-липні та в жовтні-грудні. У січні 2022 року будуть звільнені в запас військові, яких було призвано в липні 2020 року.
Хто може отримати відстрочку
Не підлягатимуть призову та матимуть право на відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання учні та студенти:
- шкіл та ПТУ з денною формою навчання;
- закладів фахової передвищої освіти з денною формою навчання;
- закладів середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
- інтернатури, аспірантури або докторантури з відривом або без відриву від виробництва.
Також відстрочка надаватиметься громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.
Нагадаємо, в Україні змінили концепцію військового призову. Військовий призов навесні 2021 року проходитиме для строковиків за новими правилами.