В Україні визначили терміни призову в 2021 році: дати

В Україні визначили терміни проведення призову на строкову військову службу у 2021 році. Президент Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого, видав відповідний указ.

Цього року призов на строкову службу проходитиме у квітні-липні та в жовтні-грудні. Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня відповідно, а підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року.

"Проведення призову на строкову військову службу до ЗСУ забезпечує співвідношення частки строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15% до 85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись", - зазначили в ОП.

Згідно з указом президента, строковиків не залучатимуть до операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Крім того, цьогорічне звільнення в запас строковиків має відбутися у квітні-липні та в жовтні-грудні. У січні 2022 року будуть звільнені в запас військові, яких було призвано в липні 2020 року.

Хто може отримати відстрочку

Не підлягатимуть призову та матимуть право на відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання учні та студенти:

шкіл та ПТУ з денною формою навчання;

закладів фахової передвищої освіти з денною формою навчання;

закладів середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

інтернатури, аспірантури або докторантури з відривом або без відриву від виробництва.

Також відстрочка надаватиметься громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.