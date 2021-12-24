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В Україні оголошено штормове попередження: де саме

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 08:46
В Україні оголошено штормове попередження: де саме Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження у західній частині. Крім того, в горах - значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні на дорогах країни ожеледиця; вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині ожеледь; в Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовини (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 24 грудня на дорогах ожеледиця; вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24 - 25 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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