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В Україні розпочалась вакцинація від грипу

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 жовтня 2020 16:44
В Україні розпочалась вакцинація від грипу Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні розпочалась вакцинація від грипу. До епідемічного сезону 2020-2021 років у країну поставили 665 тисяч доз вакцини проти грипу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає урядовий портал.

Вказано, що найближчим часом МОЗ поставить у заклади охорони здоров’я 40 тис. доз вакцини проти грипу для щеплення медпрацівників, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію.

"Попри те, що інфекційна хвороба, викликана вірусом грипу, зазвичай протікає у неускладненій формі, вона може призводити й до тяжкого перебігу... Циркуляція вірусів грипу під час пандемії COVID-19 в осінні та зимові місяці може мати важкі наслідки для вразливих груп населення", - зазначив головний санлікар.

За його словами, важливим пріоритетом у цьому сезоні є вакцинація медпрацівників, що надають допомогу пацієнтам та реалізують заходи боротьби з COVID-19.

"До епідсезону 2020-2021 років в Україну поставлено 500 тисяч доз вакцини "Ваксігрип Тетра"; 45 тисяч доз вакцини "Інфлувак"; 120 тисяч доз вакцини "Джісі Флю", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві зареєстрували 10 804 хворих на грип та ГРВІ за минулий тиждень. У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 51,4%.

Як писало РБК-Україна, в Центрі громадського здоров'я раніше звертали увагу, що на грип та коронавірус можна захворіти одночасно, оскільки це схожі за симптомами і способом передачі інфекції. Це ускладнить перебіг хвороби і може призвести до смерті.

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