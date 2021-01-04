В Україні хочуть вдвічі збільшити кількість трансплантацій в 2021 році

В Україні у 2021 році планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. Це більш ніж вдвічі більше, ніж в 2020 році - тоді було проведено 118 операцій.

Про це у Facebook заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр зазначив, що вже з 1 січня в Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система з питань трансплантації.

"Наша стратегічна мета - за три роки досягти повної трансплантаційної незалежності. І цей шлях вже розпочато. Для порівняння, у 2019 році в Україні було проведено 78 трансплантацій життєво важливих органів. У 2020-му - це вже 118 подібних операцій. А на 2021 прогнозуємо проведення не менше 250 трансплантацій органів та тканин", - заявив Степанов.

Також МОЗ хоче залучати для потреб системи трансплантації всі види транспорту - цивільну авіацію, авіацію ДСНС, Національної поліції і Державної прикордонної служби. Крім цього у цьому році планують створити пакет медпослуг за посттрансплантаційного супроводу.

Нагадаємо, в серпні в Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози.

Однак через кілька днів стан пацієнта погіршився і він помер.