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В Україні хочуть посилити відповідальність за домашнє насильство: як каратимуть

Новость на русском → Україна, Середа 03 лютого 2021 11:57
В Україні хочуть посилити відповідальність за домашнє насильство: як каратимуть Фото: насилля (pixabay)
Автор: Юлія Струк

В Україні планують посилити відповідальність за домашнє насильство. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №3908-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 328 нардепів.

Закон пропонує карати домашнє насильство суспільно корисними роботами з одночасним спрямуванням коштів за їх виконання постраждалій особі.

Планується збільшити строк адміністративного арешту як санкції за домашнє насильство.

Пропонується і збільшення строків накладення стягнення за вчинення цього правопорушення.

Документ передбачає, що такі справи зможуть розглядати без присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Планується, що притягнення військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, до адміністративної відповідальності за домашнє насильство відбуватиметься на загальних підставах.

Нагадаємо, відповідний проект закону у Раді зареєстрували ще на початку серпня минулого року.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть збільшити штрафи за домашнє насильство в сотні разів. До парламенту внесли законопроект №3908.

Так, з лютого 2020-го в Україні діє телефонна гаряча лінія з попередження домашнього насильства.

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