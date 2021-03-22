Україні до 2050 року загрожує дефіцит питної води, - Держекоінспекція

Державна екологічна інспекція попереджає, що Україні до 2050 року загрожує дефіцит питної води. Така ситуація склалася внаслідок скиду небезпечних речовин, недостатньо очищених стоків та засмічення річок.

"Протягом 2020 року ДЕІ склала 3777 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері водних ресурсів, розрахувавши 188 мільйонів гривень збитків", - вказано у повідомленні.

За даними національної Гідрометслужби, концентрація токсичних сполук в українських річках в 30-40 разів перевищує гранично допустимі норми.

"Через це, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", - підкреслив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

Він додав, що захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням, а екоінспекція постійно працює над посиленням контролю у цій сфері.

"Торік було підписано меморандум про співпрацю з Держводагентством, у рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів", - сказав Мальований.