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Україні до 2050 року загрожує дефіцит питної води, - Держекоінспекція

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 березня 2021 16:46
Україні до 2050 року загрожує дефіцит питної води, - Держекоінспекція Фото: кран (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Державна екологічна інспекція попереджає, що Україні до 2050 року загрожує дефіцит питної води. Така ситуація склалася внаслідок скиду небезпечних речовин, недостатньо очищених стоків та засмічення річок.

Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції.

"Протягом 2020 року ДЕІ склала 3777 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері водних ресурсів, розрахувавши 188 мільйонів гривень збитків", - вказано у повідомленні.

За даними національної Гідрометслужби, концентрація токсичних сполук в українських річках в 30-40 разів перевищує гранично допустимі норми.

"Через це, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", - підкреслив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

Він додав, що захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням, а екоінспекція постійно працює над посиленням контролю у цій сфері.

"Торік було підписано меморандум про співпрацю з Держводагентством, у рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів", - сказав Мальований.

Нагадаємо, в щорічній доповіді ЮНЕСКО вказано, що в найближче десятиріччя людство може зіткнутися з глобальним дефіцитом води. До 2030 року світ може зіткнутися з глобальним дефіцитом води в розмірі 40%.

Більш детально про екологічну ситуацію у країні йдеться в матеріалі РБК-Україна "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".

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