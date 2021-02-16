ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Україна втрачає довіру виробників": Степанов заявив про спробу зриву вакцинації

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 лютого 2021 10:20
"Україна втрачає довіру виробників": Степанов заявив про спробу зриву вакцинації Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна втрачає довіру виробників вакцин. Йдеться про спробу зриву вакцинації в Україні.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Україна втрачає довіру виробників вакцин... Мова йде про спробу зриву вакцинальної кампанії в Україні. А це своєю чергою відкриває шлях для однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують", - сказав Степанов.

Міністр запевнив, що в Україні нема чого робити російській вакцині.

"Ви всі знаєте про мою позицію щодо російської вакцини - не допустити на ринок України російську вакцину. Немає що тут робити російській вакцині", - заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я України отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі переговори з виробниками вакцин проти коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, Національне антикорупційне бюро України почало розслідування з приводу закупівлі вакцин від коронавірусу. Справу відкрили по ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Максим Степанов вакцина від коронавірусу
NEWS
До 30 см снігу в Кіровоградській області та сильний мороз: погода не покращується
До 30 см снігу в Кіровоградській області та сильний мороз: погода не покращується
DAILY
Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні