Україна схвалила китайську COVID-вакцину Sinovac

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я України .

Деталі щодо строків поставок поки невідомі. Раніше партнер китайського виробника в Україні, компанія "Лекхім", заявила, що перша партія вакцини може бути доставлена до 15 березня.

Відомо, що Sinovac вже прострочив спочатку обумовлені терміни доставки препарату і після 6 березня, згідно з контрактом, буде оштрафований за кожен день затримки.