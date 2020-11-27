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Україна оновила список країн "червоної" зони

Новость на русском → Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 15:06
Україна оновила список країн "червоної" зони Фото: дівчина в аеропорту (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. "Червоний" список зменшився на одну країну.

Про це свідчать дані МОЗ.

У "червоній зоні" залишаються Сполучені Штати, Франція, Болгарія, Швейцарія, Румунія, Польща, Португалія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.

Станом на 27 листопада у "червоному списку" України знаходяться 38 країн. Тижнем раніше таких країн було 39. При цьому в "червону зону" потрапили Сербія.

Крім того, в "зеленій зоні" опинилися Великобританія, Нідерланди, Словаччина, Іспанія, Бельгія, Монако.

Україна оновила список країн &quot;червоної&quot; зони

Нагадаємо, раніше Словенія продовжила термін дії комплексу карантинних заходів на два тижні.

Крім того, у Греції продовжили локдаун до 7 грудня. В країні кількість летальних випадків і госпіталізацій в реанімації залишається незмінно високим після введення загальнонаціонального карантину.

Додамо, що уряд Грузії ввів локдаун в країні до кінця січня 2021 року.

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