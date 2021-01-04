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Україна розпочинає моніторинг викидів парникових газів

Новость на русском → Київ, Понеділок 04 січня 2021 21:36
Україна розпочинає моніторинг викидів парникових газів Фото: Андрій Мальованый (facebook.com/AndriyMalovany)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні з 1 січня набув чинності закон "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів". Це дозволить почати моніторинг за викидами парникових газів на промислових установках.

Про це заявив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, даний закон є важливою передумовою для здійснення заходів щодо боротьби зі зміною клімату, заснованих на досвіді Євросоюзу.

"Це, зокрема, запровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Для її впровадження необхідно створення порядку моніторингу по емісії парникових газів та ведення звітності. Чинний закон, власне, і створює основу для існування системи МОЇ (моніторингу, звітності та верифікації викидів)", - сказав Мальований.

Він додав, що така система дозволить:

  • отримувати точну інформацію про обсяги емісії парникових газів від виробничих установок;
  • забезпечити контроль за викидами, мати можливість їх обмежувати;
  • впровадити обов'язкову методику розрахунку емісії парникових газів для всіх установок, з яких ці викиди здійснюються.

Перевірку даних у звітах про викиди буде здійснювати Держекоінспекція.

"Протягом 3 місяців після подання таких документів посадовими особами підприємств інспекція може ініціювати позапланову перевірку. Під час такої перевірки перевіряють достовірність зазначеної в звітах або планах", - уточнив глава інспекції.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що метою України є досягнення вуглецевої нейтральності.

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